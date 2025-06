Confiança da indústria tem maior queda do ano com piora em situação atual e expectativas, diz FGV

SÃO PAULO (Reuters) - A confiança da indústria no Brasil voltou a recuar em junho, depois de subir no mês anterior, com piora tanto no indicador sobre a situação atual do setor quanto na medida sobre a expectativa para os próximos meses, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-feira.

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) caiu 2,1 pontos em junho na comparação com o mês anterior, indo a 96,8 pontos, de acordo com os dados da FGV. Esse foi o menor patamar registrado em 2025. Em maio, o índice havia chegado ao maior nível do ano.

"Após um mês positivo, a confiança da indústria registra sua maior queda no ano... observa-se uma demanda esfriada na maior parte dos segmentos entrevistados, mantendo aceso o alerta dos empresários sobre uma iminente desaceleração da atividade", disse Stéfano Pacini, economista do FGV Ibre.