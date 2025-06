Dólar recua com dados e preocupações sobre independência do Fed; derrubada do IOF e dados em foco

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,31%, a R$5,545 na venda.

Os movimentos do real nesta sessão tinham como pano de fundo uma desvalorização da moeda norte-americana no exterior, uma vez que os mercados reagiam a novos dados que reforçaram preocupações com o desempenho da economia norte-americana neste ano.

O governo dos EUA relatou mais cedo que o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do país no primeiro trimestre foi revisado para mostrar uma contração de 0,5%, em taxa anualizada, ante a estimativa anterior de retração de 0,2%.

O número fomentava ainda mais os receios dos investidores com a maior economia do mundo, que atravessa as enormes incertezas provocadas pela política comercial errática do presidente Donald Trump. De forma geral, esse cenário tem refletido em perdas para os ativos dos EUA.

Com isso, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,26%, a 97,249.

A moeda ainda caía ante pares do real, como o peso mexicano e o peso chileno.