É preciso ter mais clareza sobre como tarifas afetarão inflação, diz Kashkari, do Fed

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Minneapolis, Neel Kashkari, disse nesta sexta-feira que os dados recentes da inflação dos Estados Unidos foram "bastante positivos", mas alguns dos efeitos das tarifas sobre a inflação podem ser adiados, com as empresas prontas para repassar parte de seus custos mais altos de importação, dependendo de onde as taxas realmente forem aplicadas.

"Basicamente, estamos dizendo: 'Ei, precisamos ir devagar até termos mais clareza sobre o que está acontecendo com a inflação relacionada a tarifas'", disse Kashkari, ao comentar as decisões do Fed sobre as taxas de juros.

"Ainda precisamos avaliar melhor o impacto que as tarifas terão na economia. Só que ainda não sabemos."