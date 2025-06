EUA dizem que acordo com Pequim vai acelerar exportação de terras raras da China

Como parte de sua retaliação contra as tarifas dos EUA anunciadas pelo presidente Donald Trump, a China suspendeu as exportações de uma ampla gama de minerais e ímãs essenciais, interrompendo as cadeias de suprimentos fundamentais para montadoras, fabricantes aeroespaciais, empresas de semicondutores e contratantes militares ao redor do mundo.

"O governo e a China concordaram com um entendimento adicional para uma estrutura para implementar o acordo de Genebra", disse um funcionário da Casa Branca nesta quinta-feira.

O entendimento é "sobre como podemos implementar a agilização de remessas de terras raras para os EUA novamente", disse a autoridade.

O secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, foi citado pela Bloomberg dizendo: "Eles vão nos entregar terras raras" e, quando fizerem isso, "retiraremos nossas contramedidas".

A embaixada da China em Washington não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Trump afirmou anteriormente que os Estados Unidos assinaram um acordo comercial com a China na quarta-feira, sem fornecer detalhes adicionais. Um funcionário do governo afirmou que o acordo EUA-China sobre terras raras foi firmado no início desta semana.