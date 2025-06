Executivo da Tesla e confidente de Elon Musk deixa a montadora, diz fonte

Por Alexandra Ulmer e Akash Sriram

(Reuters) - O executivo da Tesla e antigo confidente de Elon Musk, Omead Afshar, deixou a empresa, disse nesta quinta-feira uma fonte com conhecimento do assunto, marcando mais uma saída de alto escalão no momento em que a montadora de veículos elétricos enfrenta uma desaceleração da demanda global.

Afshar fazia parte do escritório do presidente-executivo e, no ano passado, passou a supervisionar as operações de vendas e manufatura na Europa e América do Norte. Ele ingressou na Tesla em 2017 e rapidamente ascendeu na hierarquia, tornando-se um dos principais aliados de Musk, desempenhando papel central em projetos importantes como a construção da Gigafactory no Texas.