Exigências de garantias da China reduzem capacidade dos países emergentes de administrar finanças, mostra estudo

Pequim tem negado repetidamente que suas práticas de empréstimo aos países mais pobres sejam inescrupulosas. O Ministério das Finanças da China não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O total de empréstimos públicos e com garantia pública da China para países de baixa e média renda totaliza US$911 bilhões, segundo o relatório da AidData, do Kiel Institute for the World Economy e da Universidade de Georgetown, juntamente com outros parceiros.

Desse total, quase a metade - ou US$418 bilhões em 57 países - é garantida por depósitos em dinheiro em contas bancárias chinesas, segundo o relatório.

"Como garantia, os credores chineses preferem fortemente ativos líquidos - em particular, depósitos em dinheiro em contas bancárias localizadas na China. Eles também querem visibilidade e controle sobre a receita", disse Christoph Trebesch, do Kiel Institute.

Os depósitos em contas localizadas na China e controladas pelas entidades credoras podem corresponder, em média, a mais de um quinto dos pagamentos anuais que os países exportadores de commodities de baixa renda fazem para pagar o serviço de sua dívida externa, segundo a pesquisa.

"Algumas dessas receitas permanecem no exterior, fora do controle do governo tomador do empréstimos, por muitos anos", disse o relatório, acrescentando que a falta de acesso ou transparência compromete a capacidade dos governos devedores de monitorar e conduzir seus assuntos fiscais.