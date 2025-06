Existem vários caminhos para atingirmos o centro da meta de inflação, diz Galípolo

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta quinta-feira que existem vários caminhos para atingir o centro da meta de inflação, acrescentando que as autoridades estão comprometidas em perseguir a meta e que não há um indicador específico para uma eventual retomada de ciclo de alta de juros.

Falando em entrevista coletiva após a divulgação do Relatório de Política Monetária, Galípolo afirmou que há uma defasagem do efeito da política monetária, e que a taxa de juros que a economia está sentindo não é o patamar atual da Selic, o que justifica a pausa no ciclo de alta.

Na semana passada, o BC decidiu elevar a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, a 15% ao ano, sinalizando que deve interromper o ciclo de alta na reunião de junho e manter a Selic no patamar atual por um período "bastante prolongado".