Governo Central tem déficit primário de R$40,6 bi em maio, diz Tesouro

SÃO PAULO (Reuters) - O governo central registrou déficit primário de R$40,6 bilhões em maio, ante um saldo negativo de R$60,4 bilhões no mesmo mês de 2024, informou o Tesouro Nacional nesta quinta-feira.

O resultado, que compreende as contas de Tesouro, Banco Central e Previdência Social, veio quase em linha com o esperado pelo mercado, conforme pesquisa da Reuters, que apontava para um déficit de R$41,1 bilhões no mês.

O desempenho do mês foi decorrente de um aumento real de 2,8% na receita líquida -- que exclui transferências para governos regionais -- e uma queda real de 7,6% nas despesas totais em comparação com maio de 2024.