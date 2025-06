H&M supera expectativas de lucro do 2º tri apesar da cautela entre consumidores

ESTOCOLMO (Reuters) - A varejista sueca de moda H&M divulgou um lucro ligeiramente maior no segundo trimestre nesta quinta-feira, um sinal encorajador para o mercado à medida que o presidente-executivo Daniel Erver tenta reiniciar a marca e atrair mais compradores.

As ações da H&M subiram 7,5% no início do pregão, uma vez que os investidores se concentraram no lucro e não nas vendas do segundo trimestre, que caíram um pouco mais do que o previsto. Erver disse que seu foco está na lucratividade e não apenas no crescimento das vendas.

O segundo maior varejista de moda listado do mundo também disse que esperava que as vendas em junho, medidas em moedas locais, aumentassem 3% - uma melhora após uma queda de 6% no mesmo período do ano anterior.