Ibovespa avança com aval externo e agenda cheia no Brasil

DESTAQUES

- VALE ON subia 2,46%, acompanhando os futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na bolsa de Dalian encerrou as negociações diurnas com alta de 0,64%.

- PETROBRAS PN avançava 0,61%, em dia de alta dos preços do petróleo no exterior e participação do leilão de petróleo da Pré-Sal Petróleo (PPSA), responsável por representar a União nos campos sob contrato de partilha de produção.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedia 0,33%, em sessão de variações modestas no setor, com BRADESCO PN estável, SANTANDER BRASIL UNIT com acréscimo de 0,07% e BANCO DO BRASIL ON subindo 0,19%.

- AZZAS 2154 ON avançava 4,91%, com ações de sensíveis a juros beneficiadas pela queda nas taxas dos contratos de DI. Também na ponta positiva do Ibovespa, MRV&CO ON tinha alta de 4,66%, VIVARA ON ganhava 3,14% e PETZ ON valorizava-se 2,82%.

- LOCALIZA ON recuava 5,65%, em sessão bastante negativa para o setor, com MOVIDA ON, que não faz parte do Ibovespa, desabando 9,18%. Ainda no setor, VAMOS, voltada para locação de caminhões, máquinas e equipamentos, era negociada em baixa de 2,73%.