Ibovespa fecha em alta com ajuda de Vale e aval externo em dia de agenda local cheia

- PETROBRAS PN subiu 0,8%, em pregão marcado pelo leilão de petróleo da União, no qual a estatal disputou todos os lotes e levou o maior volume do certame -- 31,5 milhões de barris do campo de Mero e outros 5 milhões de barris do campo de Sépia. A petroleira é operadora de ambos os campos. No exterior, o barril do petróleo Brent subiu 0,07%.

- ITAÚ UNIBANCO PN recuou 0,74%, na contramão de seus pares no Ibovespa, com BRADESCO PN terminando com acréscimo de 0,91%, SANTANDER BRASIL UNIT subindo 0,21% e BANCO DO BRASIL ON encerrando com elevação de 1,6%.

- AZZAS 2154 ON avançou 5,97% e VIVARA ON valorizou-se 4,26%, em meio ao alívio nas taxas dos contratos de DI com influência do IPCA-15 e do exterior.

- LOCALIZA ON caiu 7,28%, em sessão bastante negativa para o setor, com MOVIDA ON, que não faz parte do Ibovespa, desabando 13,89%, em meio a preocupações sobre eventual novo programa do governo federal para carros mais baratos, o que poderia afetar o valor da frota das companhias e os resultados das divisões de seminovos.