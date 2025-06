PPSA arrecada estimados R$28 bi com leilão de petróleo da União

O petróleo vendido pela PPSA é oriundo dos contratos de partilha de produção em campos do pré-sal, concedidos a consórcios e empresas que se comprometem, no ato da assinatura, a entregar à União determinados volumes de petróleo em troca do direito pela exploração. Os recursos do leilão vão para o caixa da União quando o petróleo é retirado.

"Foi o leilão com maior número de participantes e vencedores, melhores preços e batemos o recorde do ágio em relação aos lotes. Sem dúvida foi um grande sucesso", disse o diretor presidente da PPSA, Luis Fernando Paroli, após o final do certame.

O executivo adiantou ainda que a PPSA pretende ofertar mais de 100 milhões de barris de petróleo em leilão no próximo ano, com uma arrecadação estimada de R$37 bilhões.

A expectativa da PPSA é que os volumes a serem leiloados cresçam ano a ano, chegando a 2030 com o equivalente a uma carga por dia de cerca de 500 mil barris de petróleo, diante da ascensão da produção do pré-sal.

"A PPSA, nesse momento, lá em 2030, se transformaria na segunda maior vendedora de petróleo do Brasil, só ficando atrás da Petrobras", disse Paroli.

LEILÃO