Líderes da UE se reúnem para decidir se apoiam acordo comercial rápido com os EUA ou buscam melhores condições

O bloco já está enfrentando tarifas de importação dos EUA de 50% sobre seu aço e alumínio, 25% para carros e peças de automóveis, além de uma tarifa de 10% sobre a maioria dos outros produtos da UE, que Trump ameaçou aumentar para 50% sem um acordo.

Até o momento, o único acordo comercial concluído pelos Estados Unidos foi com o Reino Unido, com a tarifa de 10% ainda em vigor. As autoridades dos EUA afirmam que não haverá redução para nenhum parceiro comercial.

(Reportagem de Philip Blenkinsop, Jan Strupczewski, Bart H. Meijer, Friederike Heine, Jan Lopatka, Milan Strahm, Andreas Rinke)