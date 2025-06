Localiza e Movida recuam forte na B3 com preocupações sobre depreciação de frota

Por volta de 11h35, as ações da Localiza recuavam 5,72%, a R$40,68, pior desempenho do Ibovespa, que cedia 0,87%, enquanto os papéis da Movida capitaneavam as perdas do índice Small Caps com um tombo de 10,33%, a R$7,81.

Analistas do UBS BB veem um impacto potencial negativo para as empresas de aluguel de veículos, como Localiza e Movida.

Eles citaram que as reduções do IPI que ocorreram em 2008 e 2012 -- em torno de 7 pontos percentuais -- tiveram efeitos neutros sobre o fluxo de caixa da Localiza. Em ambas as ocasiões, a empresa reconheceu perdas por desvalorização de ativos, o que impactou seu lucro líquido.

Na redução de 2023, a empresa também reconheceu uma desvalorização de 1,3% a 1,5% do valor contábil da frota, mas esse evento também desencadeou uma correção nos preços de carros usados com 1 a 3 anos de uso -- que começaram a cair cerca de 0,8% ao mês, em comparação com quedas normais de 0,3% a 0,5% ao mês, levando a uma revisão maior da depreciação.

"Acreditamos que o mercado ficará preocupado com a possibilidade de uma nova mudança na dinâmica dos seminovos desencadeada pelo novo programa, o que poderia levar a outra revisão de depreciação para Localiza e Movida", afirmaram.

(Por Paula Arend Laier)