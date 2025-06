Nike diz que tarifas dos EUA elevarão custos em US$1 bi e planeja reduzir produção na China

A China, alvo dos maiores aumentos tarifários impostos por Trump, responde por cerca de 16% dos calçados que a Nike importa aos EUA, disse o diretor financeiro da empresa, Matthew Friend.

Mas a companhia pretende reduzir esse percentual para uma "faixa de um dígito alto" até o final de maio de 2026, transferindo a produção para outros países.

"Estamos fazendo parcerias com nossos fornecedores e parceiros varejistas para mitigar esse aumento estrutural de custos, a fim de minimizar o impacto geral para o consumidor", acrescentou Friend em uma reunião com analistas.

A Nike também já anunciou aumentos de preços para mitigar parcialmente o impacto das tarifas.

As ações da Nike subiam 11% no pós-mercado dos EUA, após a empresa projetar queda de um dígito médio na receita do primeiro trimestre fiscal, um pouco melhor que a estimativa de queda de 7,3%.

A empresa também reportou um declínio menor do que o esperado na receita do quarto trimestre e superou estimativas para o lucro, à medida que a estratégia do presidente-executivo da Nike, Elliott Hill, de focar em inovação de produtos e marketing voltado para esportes, começa a dar resultado.