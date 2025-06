Petrobras arremata 14 mi barris de petróleo da União do campo de Mero, em leilão de lote 1 da PPSA

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras arrematou nesta quinta-feira 14 milhões de barris de petróleo da União do campo de Mero, produzidos na plataforma do tipo FPSO Guanabara, no pré-sal da Bacia de Santos, em leilão do lote 1 da Pré-Sal Petróleo (PPSA), responsável por representar a União nos campos sob contrato de partilha de produção.

A oferta vencedora da Petrobras pelo lote 1 foi de Brent datado - uma referência futura internacional publicada diariamente na Platts - menos 1,22 dólar por barril, versus valor mínimo de menos 3,03 dólares o barril. A empresa venceu consórcio formado por Galp e Exxonmobil em etapa viva-voz.

(Por Marta Nogueira)