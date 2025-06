Petróleo sobe com demanda nos EUA; menor apreensão com oferta no Oriente Médio limita ganhos

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo subiram nesta quinta-feira em meio à queda dos estoques de petróleo nos Estados Unidos em função da maior demanda, à medida que a temporada de viagens de verão no país ganha força, enquanto as preocupações com riscos relacionados à oferta no Oriente Médio diminuíram, limitando parte dos ganhos.

Os contratos futuros do Brent subiram 0,07%, para US$67,73 por barril. O petróleo bruto U.S. West Texas Intermediate avançou 0,49%, para US$65,24 por barril.