Presidente do Fed de Chicago diz que um chair "sombra" não teria influência no debate sobre política monetária--CNBC

WASHINGTON (Reuters) - Uma decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de nomear um substituto para o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, não teria de fora do banco central nenhuma influência sobre a política monetária, disse o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, nesta quinta-feira, em comentários ao Squawk Box da CNBC.

"Isso não teria nenhum efeito", disse Goolsbee sobre a possibilidade de Trump nomear seu candidato para quando o mandato de Powell terminar em 11 meses, na esperança de influenciar a taxa de juros nesse meio tempo.

"Temos um chair do (Comitê Federal de Mercado Aberto)... Esse é Jay Powell. O que alguém que não é o chair pensa sobre a política monetária - ele pode ter a opinião que quiser. Temos que nos reunir a cada seis semanas e fazer votações."