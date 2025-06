Taesa planeja participar de leilão de transmissão em outubro

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Taesa planeja participar do leilão de linhas de transmissão do governo previsto para ocorrer em 31 de outubro, disse nesta quinta-feira o diretor presidente da companhia, Rinaldo Pecchio.

Uma prévia do edital do leilão de transmissão, o único a ser realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) este ano, foi aprovada na terça-feira e será enviada para fiscalização do Tribunal de Contas da União (TCU).

O documento preliminar estabelece o leilão de 11 lotes, com investimento total estimado de R$7,96 bilhões, segundo a autarquia.