Taxas dos DIs caem com influência do IPCA-15 e do exterior

Entre os contratos longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,49%, ante 13,56% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,62%, ante 13,666%.

A quinta-feira foi de agenda cheia de notícias e indicadores tanto no Brasil quanto no exterior, que no geral favoreceram os ativos locais.

No mercado de câmbio investidores reagiam desde cedo à derrubada no Congresso, na noite de quarta-feira, do decreto do governo de elevação do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Ainda que isso signifique mais dificuldades para o governo equilibrar as contas públicas, a derrubada do IOF -- que evitou maior taxação sobre operações cambiais -- fez o dólar emplacar baixas firmes ante o real já durante a manhã, o que favorecia o recuo das taxas dos DIs.

A desaceleração do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15), de 0,36% em maio para 0,26% em junho, foi outro fator baixista para as taxas futuras.

O indicador ficou abaixo da expectativa em pesquisa da Reuters, de avanço de 0,30% no mês passado, e sua abertura mostrou uma bateria de pontos favoráveis. Conforme cálculos do banco Bmg, houve desaceleração das taxas de serviços subjacentes (de 0,45% em maio para 0,42% em junho), serviços intensivos em mão de obra (de 0,50% para 0,48%), bens industriais (de 0,42% para 0,08%) e média dos núcleos (de 0,40% para 0,31%). Além disso, alimentação em domicílio registrou deflação no mês passado, de 0,24%, após elevação de 0,30% em maio.

Com os dados amenos de inflação, as taxas futuras despencarem no Brasil logo cedo, em movimento reforçado ainda pelo recuo dos rendimentos dos Treasuries, após a divulgação de uma série de dados sobre a economia norte-americana.