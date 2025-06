Chanceler da Alemanha pede acordo comercial "rápido e simples" entre UE e EUA

"Temos menos de duas semanas até 9 de julho e não é possível chegar a um acordo comercial sofisticado nesse período", disse ele aos repórteres.

Merz disse que setores alemães, como o químico, farmacêutico, de engenharia mecânica, siderúrgico, de alumínio e automobilístico, já estão sendo sobrecarregados com tarifas elevadas que colocam as empresas em perigo.

Merz também disse que Von der Leyen sugeriu que os europeus criassem uma nova organização comercial que pudesse substituir gradualmente a Organização Mundial do Comércio (OMC), que tem tido dificuldades para funcionar de forma eficaz nos últimos anos.

Ele disse que a ideia estava em seus estágios iniciais, mas poderia incluir mecanismos para resolver disputas, como a OMC deveria fazer.

"Todos vocês sabem que a OMC não funciona mais", disse ele.

Ainda sobre comércio, Merz disse que os líderes da UE estavam "basicamente unidos" no desejo de finalizar um acordo comercial com o bloco Mercosul o mais rápido possível. Ele disse que havia apenas "pequenas diferenças" entre os membros da UE com relação ao pacto.