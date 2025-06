Vendas pendentes de moradias nos EUA aumentam mais do que o esperado em maio

As vendas pendentes de moradias avançaram 1,1% em relação ao ano anterior.

"Ganhos consistentes de emprego e aumento de salários estão ajudando modestamente o mercado imobiliário", disse Lawrence Yun, economista-chefe da associação de corretores.

"No entanto, as flutuações das taxas de hipoteca são o principal impulsionador das decisões de compra de imóveis e afetam mais a acessibilidade das moradias do que os ganhos salariais."

