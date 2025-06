BC da China promete acelerar a resposta da política monetária às condições econômicas

PEQUIM (Reuters) - O banco central da China disse nesta sexta-feira que ajustará o ritmo e a intensidade da implementação da política monetária em resposta às condições econômicas e financeiras domésticas e globais.

A segunda maior economia do mundo enfrentou pressões este ano devido à imposição de tarifas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos chineses e à persistente pressão deflacionária no país.

"O ambiente externo tornou-se cada vez mais complexo e desafiador, com o enfraquecimento do impulso do crescimento econômico global, o aumento das barreiras comerciais e o desempenho econômico divergente entre as principais economias", disse o Banco do Povo da China em um resumo de sua reunião trimestral do comitê de política monetária.