BCE está no caminho certo para atingir meta de inflação de 2%, diz vice-presidente

MADRI (Reuters) - O Banco Central Europeu (BCE) está no caminho certo para atingir sua meta de inflação de 2%, disse o vice-presidente da instituição, Luis de Guindos, nesta sexta-feira.

"Estamos confiantes de que cumpriremos a meta de inflação, e é por isso que reduzimos as taxas de juros", disse ele à emissora de TV espanhola Antena 3.

O BCE cortou as taxas de juros este mês pela oitava vez no último ano e sinalizou pelo menos uma pausa no próximo mês, enquanto espera que a névoa se dissipe em torno das tensões comerciais com os Estados Unidos.