Cedae traça plano para investir R$5 bi até 2029

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Cedae apresentou um plano de investimentos de R$5 bilhões até 2029 e que será concentrado em obras de infraestrutura para melhora da qualidade do serviço de captação e tratamento de água no Estado do Rio de Janeiro, disse o presidente da empresa, Aguinaldo Ballon, nesta sexta-feira.

O plano indica que serão aplicados R$2,2 bilhões em investimentos nos sistema Novo Guandu, R$500 milhões no Acari, R$900 milhões no Ribeirão das Lajes, cerca de R$200 milhões no Imunana-Laranjal e outros sistemas, além de R$1,1 bilhão nos 15 municípios do interior onde a Cedae ainda opera mesmo depois da concessão dos serviços de distribuição de água e tratamento de esgoto em 2021.