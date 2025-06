Dólar tem leve queda no dia apesar de fluxo de saída e fecha semana em R$5,4831

“Tivemos um volume de saída (de dólares) muito grande hoje, com muita gente aproveitando a derrubada do IOF para sair do país”, comentou durante a tarde João Duarte, especialista em câmbio da One Investimentos. “Muita gente vinha segurando operações à espera do que iria acontecer com o imposto”, acrescentou.

Na noite de quarta-feira o Congresso aprovou proposta que derruba o decreto do governo Lula de elevação de alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) em diversas operações de câmbio.

Com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmando nesta sexta-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se tiver o aval da Advocacia-Geral da União (AGU), deve ingressar com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a decisão do Congresso, investidores aproveitaram o IOF menor nesta sexta para acelerar remessas ao exterior.

Este movimento foi influenciado pelo fato de segunda-feira ser o último dia útil do mês e do trimestre -- momento em que o fluxo de recursos tende a ser de fato maior.

Em um indicativo de que a liquidez nesta sexta-feira esteve especialmente forte, até as 17h20 o dólar para julho -- atualmente o mais negociado no Brasil -- já havia movimentado quase 350 mil contratos na B3, sendo que em sessões normais o número fica mais próximo dos 200 mil.

Como a definição da Ptax de fim de mês e de trimestre ocorrerá na segunda-feira, a expectativa é de liquidez forte também na próxima sessão.