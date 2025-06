Gastos dos consumidores dos EUA têm queda inesperada em maio

Um déficit recorde no comércio de mercadorias no primeiro trimestre, graças a um dilúvio de importações, foi responsável por grande parte do declínio de 0,5% no Produto Interno Bruto durante esse período.

Os gastos dos consumidores também quase frearam no último trimestre, depois de terem sido impulsionados pela antecipação de compras de mercadorias. As famílias também gastaram menos em serviços no último trimestre, ajudando a restringir o crescimento dos gastos do consumidor a um ritmo de apenas 0,5%, a taxa mais lenta desde o segundo trimestre de 2020.

Esses dados potencialmente colocam os gastos em uma trajetória de crescimento lento no segundo trimestre.

No entanto, é improvável que a combinação de gastos do consumidor e inflação fracos estimule o Federal Reserve a retomar o corte da taxa de juros em julho. O chair do Fed, Jerome Powell, disse a parlamentares nesta semana que o banco central dos EUA precisa de mais tempo para avaliar o impacto das tarifas sobre os preços antes de considerar um corte nos juros.

Economistas argumentam que os aumentos de preços permaneceram moderados porque as empresas ainda estão vendendo o estoque acumulado antes da entrada em vigor das tarifas. Eles preveem que a inflação comece a se recuperar, começando com os dados de preços ao consumidor de junho.

O índice de preços PCE aumentou 0,1% em maio, mesma taxa de abril, mostraram os dados. Nos 12 meses até maio, a inflação pelo PCE foi de 2,3%, ante 2,2% em abril.