Ibovespa mostra fraqueza com ajustes e Brasília imprevisível

Em Nova York, os índices acionários S&P 500 e Nasdaq renovaram máximas históricas nesta sexta-feira, com dados de preços sustentando expectativas de uma política monetária "dovish" pelo Federal Reserve neste ano.

De acordo com o Departamento de Comércio norte-americano, o Índice de Preços para Gastos de Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês) aumentou 0,1% em maio, mesma taxa de abril, mostraram os dados. Nos 12 meses, a inflação pelo PCE foi de 2,3%.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN recuava 0,57%, descolada do sinal positivo dos preços do petróleo no exterior, onde o barril do Brent subia 0,72%.

- ITAÚ UNIBANCO PN tinha variação negativa de 0,44%, em meio a dados do Banco Central mostrarem queda de 0,4% nas concessões de empréstimos em maio ante abril, enquanto a inadimplência no segmento de recursos livres passou de 4,8% para 4,9%. BRADESCO PN cedia 0,06%, SANTANDER BRASIL UNIT recuava 0,38% e BANCO DO BRASIL ON era negociada com elevação de 0,09%.

- VALE ON subia 0,87%, endossada pelo forte avanço dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na bolsa de Dalian encerrou as negociações diurnas com elevação de 1,99%. Na véspera, os papéis da Vale fecharam com alta de 3%.