Ibovespa recua na abertura pressionado por bancos

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa recuava nos primeiros negócios desta sexta-feira, com bancos entre as maiores pressões, tendo como pano de fundo dados mostrando recuo nas concessões de crédito no país em maio ante abril, com aumento na inadimplência de recursos livres.

Às 10h07, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, cedia 0,42%, a 136.537,62 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 13 de agosto, perdia 0,43%.

(Por Paula Arend Laier)