Ibovespa tem queda modesta com Vale atenuando efeito de incertezas no campo fiscal

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou com uma queda modesta nesta sexta-feira, terminando a semana quase no zero a zero, com o avanço das ações da Vale na esteira da alta do minério de ferro atenuando o efeito de preocupações sobre o cenário fiscal no país.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa cedeu 0,12%, a 136.946,54 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 136.468,56 pontos na mínima e 137.208,57 pontos na máxima do dia.

O volume financeiro no pregão somava R$14,2 bilhões antes dos ajustes finais.