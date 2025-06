Índices de Wall Street atingem novo pico com otimismo sobre comércio e cortes de juros

As ações da Nvidia, a empresa mais valiosa do mundo, subiam 0,7%, atingindo máxima recorde, enquanto Amazon.com e Apple avançavam 1,8% e 0,9%, respectivamente.

Um relatório do Departamento de Comércio mostrou que os gastos dos consumidores dos EUA caíram inesperadamente em maio, uma vez que diminuiu o impulso da compra preventiva de bens, como veículos automotores, antes das tarifas, enquanto a inflação mensal aumentou moderadamente.

"Os números em geral, em termos de inflação, não são nada que possa mudar o curso do Fed neste momento, e ainda mostram que a inflação está praticamente na direção certa", disse Peter Cardillo, economista-chefe de mercado da Spartan Capital Securities.

Com a manutenção do cessar-fogo no Oriente Médio, o foco dos investidores voltou-se para a perspectiva de um Fed mais "dovish", depois que o Wall Street Journal informou que o presidente dos EUA, Donald Trump, brincou com a ideia de anunciar o substituto do chair do Fed, Jerome Powell, em setembro ou outubro.

Uma série de dados econômicos nesta semana, incluindo uma leitura do PIB do primeiro trimestre mais fraca do que o esperado, bem como pedidos de auxílio-desemprego que atingiram níveis máximos em vários anos, apoiou o argumento de que o banco central deve cortar os custos de empréstimos este ano.

Operadores agora precificam uma chance de 18,6% de um corte nos juros em julho, em comparação com 14,5% na semana passada, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group.