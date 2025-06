Mapa Capital poderá controlar Casas Bahia em conversão de debêntures

A empresa não deu detalhes financeiros. Mas as debêntures da segunda série da décima emissão envolvem uma dívida de cerca de R$1,6 bilhão. A emissão como um todo envolve uma dívida total de R$4,55 bilhões.

Neste ano as ações da Casas Bahia acumulam alta de cerca de 7%, depois de um recuo de quase 75% em 2024. As ações abriram estáveis a R$3,10 no pregão de sexta-feira.

A notícia sobre um acordo entre a Mapa Capital e os bancos havia sido divulgada pela imprensa no início do mês, logo após a rede de varejo divulgar que estava em negociações avançadas com credores para antecipar de outubro para este mês a conversão da dívida em ações.

No fato relevante desta sexta-feira, a Casas Bahia diz que a transação ainda depende de aprovações regulatórias e dos próprios debenturistas reunidos em assembleia que já foi marcada para a próxima segunda-feira.

(Por Alberto Alerigi Jr., edição Michael Susin)