ONS prevê chuvas em hidrelétricas abaixo da média no país, com exceção do Sul

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) estimou nesta sexta-feira que as chuvas que atingirão os reservatórios de hidrelétricas do Brasil em julho ficarão abaixo da média histórica para o mês, com exceção do Sul.

No Sudeste e Centro-Oeste, que reúnem os maiores reservatórios hidrelétricos, as chuvas serão equivalentes a 82% da média histórica.

Dessa forma, o ONS indicou que as hidrelétricas do Sudeste e Centro-Oeste fecharão o próximo mês com 65,1% de sua capacidade.