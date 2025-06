Petróleo fecha estável após notícia sobre aumento planejado da produção da Opep+ em agosto

Quatro delegados da Opep+, que inclui aliados da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, disseram que o grupo estava pronto para aumentar a produção em 411.000 barris por dia em agosto, após um aumento de produção de tamanho semelhante já planejado para julho.

"A reportagem sobre um aumento da Opep foi publicada e os preços despencaram", disse Phil Flynn, analista sênior de mercado do Price Futures Group, sobre a queda registrada mais cedo.

Os preços do petróleo caíram 12% na semana após o cessar-fogo entre Israel e o Irã.

Durante a guerra de 12 dias que começou depois que Israel atacou as instalações nucleares do Irã em 13 de junho, os preços do Brent subiram brevemente para mais de US$80 por barril antes de cair para US$67 por barril depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou um cessar-fogo entre Irã e Israel.

"O mercado se desfez quase que totalmente dos prêmios de risco geopolítico de quase uma semana atrás, enquanto voltamos a um mercado orientado pelos fundamentos", disse Janiv Shah, analista da Rystad.

Flynn disse que as expectativas de maior demanda nos próximos meses deram um impulso ao petróleo nesta sexta-feira.