Revolut compra unidade do BNP Paribas na Argentina em expansão de mercado

A fintech disse em um comunicado que planeja oferecer produtos adaptados às necessidades dos consumidores argentinos, tais como contas em várias moedas, transferências bancárias sem taxas e negociação de câmbio.

As décadas de oscilações econômicas da Argentina, que foram atenuadas no último ano sob o comando do presidente libertário Javier Milei, fizeram com que os residentes recorressem ao dólar norte-americano como moeda de refúgio.

Muitos argentinos contam com o braço de fintech do MercadoLibre , o Mercado Pago, para transferências instantâneas em vez de esperar a compensação dos pagamentos com cartão de crédito. A entrada da Revolut na Argentina a colocaria em concorrência com o Mercado Pago, bem como com a fintech local Uala e com os grandes bancos tradicionais.

No ano passado, a Revolut atingiu uma avaliação de US$45 bilhões, rivalizando com alguns dos maiores credores da Europa. Atualmente, a empresa possui mais de 60 milhões de clientes em todo o mundo.

