Unilever compra marca de produtos de higiene masculina Dr. Squatch por US$1,5 bi, segundo FT

(Reuters) - A Unilever está pagando US$1,5 bilhão para comprar a marca de cuidados pessoais masculinos Dr. Squatch da empresa de capital privado Summit Partners, informou o Financial Times nesta sexta-feira, citando fontes.

O acordo foi anunciado no início desta semana pelas três partes, sem revelar detalhes financeiros.

A Unilever reiterou nesta sexta-feira que não divulgará os termos do acordo, enquanto a Summit Partners não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters fora do horário comercial. A Reuters não pôde verificar imediatamente a reportagem do FT.