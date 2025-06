Vale realiza estudos para aplicar metade dos R$70 bi previstos em Novo Carajás

Por Roberto Samora

PARAUAPEBAS, Brasil (Reuters) - A Vale já definiu a execução de metade dos R$70 bilhões de investimentos previstos no Programa Novo Carajás até 2030, dentro do plano de expandir minas e aumentar a produção de minério de ferro para 200 milhões de toneladas ao ano no complexo do Pará, além de elevar em 32% a extração de cobre.

Enquanto isso, a companhia trabalha para definir os melhores "alvos" minerários no restante do plano, que depois terão de passar por processo de licenciamento, disse o diretor do corredor Norte da mineradora, Gildiney Sales.