Economia mundial enfrenta "momento crucial", diz BIS

O aumento do protecionismo e a fragmentação do comércio foram "particularmente preocupantes", pois estavam exacerbando o declínio do crescimento econômico e da produtividade, que já durava décadas, disse Carstens.

Há também evidências de que a economia mundial está se tornando menos resistente a choques, com o envelhecimento da população, as mudanças climáticas, a geopolítica e as questões da cadeia de suprimentos contribuindo para um ambiente mais volátil.

O pico de inflação pós-Covid parece ter tido um impacto duradouro na percepção do público sobre os movimentos de preços também, mostrou um estudo no relatório.

Os níveis altos e crescentes da dívida pública estão aumentando a vulnerabilidade do sistema financeiro às taxas de juros e reduzindo a capacidade dos governos de gastar para sair de crises.

"Essa tendência não pode continuar", disse Carstens, referindo-se ao aumento dos níveis de endividamento, e afirmou que o aumento dos gastos militares poderia elevar ainda mais a dívida.

Hyun Song Shin, o principal consultor econômico do BIS, também destacou a queda acentuada do dólar. O dólar caiu 10% desde o início do ano e está a caminho de sofrer a maior queda em um ano desde que a era da taxa de câmbio flutuante começou no início da década de 1970.