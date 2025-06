Projeto de Trump sobre corte de impostos e gastos supera primeiro obstáculo no Senado

Por David Morgan e Nicole Johnson

WASHINGTON (Reuters) - O Senado dos Estados Unidos, controlado pelos republicanos, avançou por pouco o projeto de lei do presidente Donald Trump sobre corte de impostos e gastos no sábado, durante uma maratona de sessões no fim de semana marcada por drama político, divisão e longos atrasos, já que os democratas tentaram retardar o caminho da legislação para a aprovação.

Os parlamentares votaram por 51 a 49 para abrir o debate sobre o megaprojeto de 940 páginas, com dois dos senadores republicanos se unindo aos democratas para se oporem à legislação que financiará as principais prioridades do presidente em termos de imigração, fronteiras, corte de impostos e militares.