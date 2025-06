Senado dos EUA avança com cortes de impostos de Trump

Por Bo Erickson e Phil Stewart

WASHINGTON (Reuters) - A versão do Senado dos Estados Unidos do projeto de lei de corte de impostos e gastos do presidente Donald Trump acrescentará US$3,3 trilhões à dívida do país, cerca de US$800 bilhões a mais do que a versão aprovada no mês passado pela Câmara dos Deputados, disse uma entidade apartidária no domingo.

O Escritório de Orçamento do Congresso (CBO) divulgou sua estimativa do impacto do projeto de lei sobre a dívida federal de US$36,2 trilhões, conforme os republicanos do Senado avançavam com o projeto em uma maratona de sessões neste fim de semana.