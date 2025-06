Ações de bancos dos EUA sobem com aprovação em teste de estresse do Fed

A aprovação no teste de estresse também dá aos bancos o sinal verde para prosseguir com os pagamentos aos acionistas, incluindo dividendos e recompras.

As ações do Bank of America subiram 1% antes do pregão de abertura. Os rivais JPMorgan Chase, Citigroup e Wells Fargo subiram entre 0,5% e 2%.

Os papéis do banco de investimentos Goldman Sachs subiram 2,4%.

Os bancos se saíram melhor no teste de estresse de 2025 em comparação com o de 2024, em parte porque o teste deste ano foi menos rigoroso. O teste simula uma economia em crise, portanto, como a economia real já estava um pouco mais fraca antes do teste, o cenário acabou sendo menos severo.

O teste de 2025 envolveu uma grave recessão global, que incluiu uma queda de 30% nos preços dos imóveis comerciais e uma queda de 33% nos preços das residências. A taxa de desemprego aumentou 5,9 pontos percentuais, chegando a 10% no teste.

