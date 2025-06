Após afirmar que Galípolo é "sério", Lula diz que "coisas" serão corrigidas com o tempo

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva evitou nesta segunda-feira criticar o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, pela recente alta dos juros, classificando-o como "muito sério", e afirmou que, com o tempo, as "coisas" serão corrigidas.

Falando durante evento de lançamento do Plano Safra para a agricultura familiar, o presidente citou os juros baixos do programa e disse que gostaria que todo juro fosse zero, mas que isso não depende da política econômica do governo.