BCE ajusta estratégia para combater oscilações sustentadas da inflação

Por Francesco Canepa

SINTRA, Portugal (Reuters) - O banco central Europeu prometeu nesta segunda-feira reagir com o mesmo vigor quando a inflação estiver muito alta e quando estiver muito baixa, ajustando sua estratégia geral após ter sido surpreendido por um aumento nos preços nos últimos anos.

A nova estratégia quinquenal do BCE segue um período de montanha-russa no qual o banco central passou da preocupação com a deflação durante a pandemia para uma crise de custo de vida exacerbada pela invasão da Rússia na Ucrânia e, mais recentemente, as interrupções causadas pela guerra comercial.