BCE tem mais probabilidade de esperar até fim do ano para cortar juros, diz autoridade

SINTRA, PORTUGAL (Reuters) - O Banco Central Europeu pode não ter todas as informações necessárias, inclusive sobre as perspectivas comerciais, até setembro, tornando mais provável que qualquer corte nas taxas de juros ocorra mais tarde no ano, disse o membro do BCE Gediminas Šimkus à Reuters.

Depois de cortar as taxas de juros sete vezes consecutivas devido à queda da inflação, o BCE sugeriu uma pausa em sua próxima reunião para esperar que a névoa em torno das negociações comerciais entre a zona do euro e os Estados Unidos se dissipe.

Com essas negociações ainda sem solução, Simkus, que é presidente do Banco Central da Lituânia, disse que uma pausa em julho era "muito provável" e sinalizou que o BCE pode ficar em espera por mais tempo.