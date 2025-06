BNDES aprova R$445 mi em financiamento para exportações da Marcopolo

Somente nos últimos dois anos, foram aprovadas cinco operações de financiamento à produção para exportação de ônibus e carrocerias dentro da linha do BNDES Exim Pré-embarque, no valor total de cerca de R$741 milhões, afirmou o banco.

”O apoio às exportações das empresas brasileiras está alinhado com o objetivo estratégico do governo do presidente Lula de garantir competitividade à indústria brasileira no exterior e de promover o ingresso de divisas no país e de modernização da economia", disse o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

"Com essa estratégia, fortalecemos setores de alto valor agregado, que geram empregos de qualidade e renda”.