Dólar cai ao menor valor desde setembro com disputa pela Ptax e influência externa

O mercado de câmbio brasileiro foi influenciado desde o início do dia pela disputa pela formação da Ptax de fim de mês e trimestre.

Calculada pelo Banco Central com base nas cotações do mercado à vista, a Ptax serve de referência para a liquidação de contratos futuros. No fim de cada mês, agentes financeiros tentam direcioná-la a níveis mais convenientes às suas posições, sejam elas compradas (no sentido de alta das cotações) ou vendidas em dólar (no sentido de baixa).

A disputa é especialmente intensa nos finais de trimestre -- como visto nesta segunda-feira -- porque a taxa também serve de referência para conversão de valores em moeda estrangeira nos balanços e demonstrações financeiras de muitas empresas no Brasil.

Assim, o dólar à vista até chegou a oscilar no território positivo no início do dia, marcando a máxima de R$5,5083 (+0,46%) às 9h39, impulsionado pelos comprados, mas nas janelas de coleta da Ptax foram os vendidos que puxaram as cotações para baixo. As janelas de coleta da Ptax são próximas de 10h, 11h, 12h e 13h.

“Tivemos já a primeira janela da Ptax com os vendidos mais fortes, pressionando para baixo, ajudados pelo exterior”, comentou o diretor da Correparti Corretora, Jefferson Rugik. “O dólar estava perdendo para os pares do real e outras moedas, com a perspectiva de que o Federal Reserve pode iniciar o processo de corte de juros no curto prazo”, acrescentou.

Com o auxílio do exterior, os vendidos puxaram o dólar à vista para a mínima de R$5,4240 (-1,08%) às 12h54, já perto da última janela de coleta da Ptax.