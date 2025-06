Dólar abre próxima da estabilidade com negociações comerciais e falas de autoridades em foco

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista rondava a estabilidade ante o real nas primeiras negociações desta segunda-feira, conforme os investidores monitoravam as negociações comerciais dos Estados Unidos com parceiros e aguardavam comentários de autoridades no Brasil, incluindo do ministro da Fazenda e de um diretor do Banco Central.

Às 9h03, o dólar à vista subia 0,04%, a R$5,4853 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,12%, a R$5,487.