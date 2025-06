Dólar recua com negociações comerciais dos EUA e disputa pela Ptax em foco

A moeda também caía ante pares do real, como o rand sul-africano e o peso chileno.

No Brasil, a volatilidade -- e consequentes ganhos da divisa brasileira -- foi exacerbada pela disputa da definição da Ptax de fim de mês e de trimestre. Calculada pelo Banco Central com base nas cotações do mercado à vista, a Ptax serve de referência para a liquidação de contratos futuros.

"Esse mês, em particular, a Ptax vai ser um pouco mais importante, porque é final de semestre, então é bem possível que empresas e instituições tenham programado alguma movimentação de câmbio no final do semestre", disse Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.

Na semana passada, operadores relataram à Reuters um fluxo maior na saída de dólares do país com a aproximação do fim do trimestre e após a derrubada pelo Congresso das novas alíquotas impostas pelo governo para o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Pela manhã, quando as negociações no exterior estavam mais estáveis e antes das janelas de negociação da Ptax, o dólar chegou a acumular ganhos no Brasil, atingindo a máxima de R$5,5063 (+0,42%), às 9h39.

(Por Fernando Cardoso)