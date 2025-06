Dólar tem leve alta com negociações comerciais e falas de autoridades em foco

Um dado fraco para a criação de empregos em junho pode gerar ainda mais expectativa por cortes de juros, o que favorece o real e outros pares do dólar. No momento, operadores projetam um corte de juros em setembro.

"Ainda consideramos um corte em julho prematuro, dado o intervalo de um mês até a próxima reunião. No entanto, dependendo dos dados disponíveis, o início do ciclo de afrouxamento — que esperávamos anteriormente para dezembro — pode ser antecipado para setembro", disseram analistas do BTG em relatório.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,09%, a 97,280.

Na cena doméstica, o mercado nacional deve monitorar falas do ministro Fernando Haddad e do diretor de Política Econômica do BC, Diogo Guillen.

Haddad, junto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, participará a partir das 11h de cerimônia de lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2025/2026.

Já Guillen participará de evento organizado pelo Conselho Executivo do Banco Central Europeu em função do ECB Forum on Central Banking 2025, em Sintra, Portugal.