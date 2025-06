Empresários reduzem projeções para taxa de câmbio 6 meses à frente, mostra pesquisa do BC

(Reuters) - Empresas consultadas pelo Banco Central reduziram suas projeções para a taxa de câmbio no Brasil no período de seis meses à frente, mas mantiveram a expectativa de que a inflação nos próximos anos seguirá acima do centro da meta perseguida pela autarquia, segundo sondagem divulgada nesta segunda-feira.

Em nova edição da etapa piloto da nova pesquisa Firmus, que traz a percepção de empresas de fora do setor financeiro sobre seus negócios e as principais variáveis econômicas, a mediana das expectativas em maio para a taxa de câmbio seis meses adiante aponta para um dólar a R$5,80, ante R$6,00 projetados na pesquisa anterior, de fevereiro. Nesta tarde de segunda-feira, o dólar à vista oscilava abaixo dos R$5,45 no Brasil.

Apesar da perspectiva de um dólar não tão valorizado -- um fator favorável ao controle da inflação --, a mediana das expectativas das empresas para o IPCA em 2025 permaneceu em 5,5% em maio. Para 2026, a projeção seguiu em 4,5% e, para 2027, em 4,00%. Nos três casos os percentuais de inflação projetados estão acima do centro da meta contínua perseguida pela BC, de 3%.